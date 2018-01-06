Оперативники проверяют дом в Москве после сообщения о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (431)

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники оперативных служб проверяют сообщение о "минировании" в жилом комплексе "Мещерский лес" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступила информация об угрозе взрыва в жилом комплексе "Мещерский лес" по адресу Боровское шоссе, дом 2А", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники оперативных служб приступили к проверке всех помещений здания.

Как уточнил РИА Новости другой источник, это 24-этажное здание, дом пока не заселен. Кинологи проводят проверку.