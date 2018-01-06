В Подмосковье завели дело после смерти ребенка, упавшего с 17-го этажа

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в Балашихинском районе Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 11-летнего подростка с телесными повреждениями, характерными при падении с большой высоты, по признакам преступления по статье "Убийство", — говорится в сообщении.

Установлено, что 30 декабря 19-летний молодой человек приехал со своим малолетним другом в город Реутов Московской области из Москвы. Как отмечает следствие, они поднялись на 17-й этаж одного из подъездов, чтобы посмотреть на город с высоты. Когда ребенок вылез наполовину из окна, его друг решил его напугать, взяв за ноги и приподняв, мальчик не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек, отмечает СК.

Следователи проводят проверки для выяснения всех обстоятельств инцидента, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.