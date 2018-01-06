В Архангельской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Три человека, среди которых 4-летний ребенок, погибли в результате ДТП на трассе М-8 в Архангельской области, еще трое госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"Водитель автомобиля Ford при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Volvo. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Ford, в том числе 4-летний ребенок, погибли на месте. Водитель и двое пассажиров Volvo госпитализированы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1115 километре автодороги М-8 "Холмогоры" поступило в полицию около 13.30 мск. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следователи.