Московская полиция опровергла факт драки фанатов и журналистов в баре

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Столичная полиция опровергает факт драки футбольных фанатов и журналистов в московском баре "Все твои друзья".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько футбольных фанатов и журналистов подрались в баре в центре Москвы.

"По обращениям СМИ столичная полиция проверила информацию о противоправных действиях в заведении в Малом Гнездниковском переулке. Противоправных действий на момент прибытия полицейских не зафиксировано, обращений от администрации или посетителей не поступало", — сказал РИА Новости дежурный офицер столичного главка МВД.

По его словам, проводится дальнейшая проверка.