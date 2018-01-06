Ростовчанин 1 января ранил трех человек, пытаясь напугать обидчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Пьяный ростовчанин начал 2018 год с конфликтов и стрельбы: поссорившись сначала с продавщицей, а потом с односельчанином, мужчина решил напугать последнего и выстрелил из ружья в асфальт, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Трех человек увезли в больницу с ранениями ног, напугался ли обидчик, не уточняется.

По информации источника агентства, нетрезвый житель Красносулинского района 1 января стал участником двух конфликтов – сначала с продавщицей магазина, а потом с еще одним местным жителем. После этого он взял из дома ружье "Сайга" 12 калибра и выстрелил в сторону своего обидчика, направив оружие в асфальт.

"Он произвел выстрел в асфальт с целью напугать местного жителя, с которым у него был конфликт. В результате телесные повреждения получили рядом стоявшие люди", — рассказал источник, добавив, что трое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, были госпитализированы. Угрозы их жизни и здоровью нет. Все они получили легкие ранения ног.

В ГУ МВД по Ростовской области не стали раскрывать подробности инцидента, пояснив, что личность мужчины установлена, оружие изъято.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение", — заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что мера пресечения жителю Красносулинского района еще не избиралась, так как пока нет определения степени тяжести полученных потерпевшими повреждений.