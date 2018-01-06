СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Татарстане

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей и взрослого при пожаре в жилом доме в Татарстане, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Шестого января 2018 года в ходе тушения пожара в одном из жилых домов в совхозе имени Воровского Мензелинском районе республики обнаружены тела трех человек: мужчины 1975 г.р. и двух его сыновей 2002 г.р. и 2012 г.р. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Как сообщается, причиной пожара стала неисправность электропроводки, либо перегрев электроприборов. По предварительным данным следствия, мать мальчиков была на работе в ночной смене.

Как сообщается, причиной пожара стала неисправность электропроводки, либо перегрев электроприборов.

Ранее МЧС сообщало, что три человека, в том числе двое мальчиков, погибли во время пожара в частном доме в Мензелинском районе Татарстана. По данным ведомства, внутрь дома зайти было невозможно, тушение пожара проводилось через окна. Пожар был локализован в 07.21 мск, открытое горение ликвидировано в 07.29 мск.