Пожар в здании в центре Москвы ликвидировали

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пожар в одном из зданий в центре столицы на улице Покровка ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 14 часов 38 минут пожар был локализован, а в 14 часов 48 минут ликвидирован", — говорится в сообщении.

Как сообщается, 6 января 2018 года в 13 часов 52 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании вентиляционного короба и кровли в пристройке к 2-х этажному административному зданию на улице Покровка. Общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

Добавляется, что на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было. Сведений о пострадавших не поступало.