НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв — РИА Новости. ДТП в Нижегородской области, в котором в субботу погибли пять человек, по предварительным данным, могло произойти из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В субботу утром на трассе Нижний Новгород — Саратов в Починковском районе столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и бензовоз MAN. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и находившиеся в нем четыре пассажира.

"По предварительной информации, 6 января около 7:30 мск в Починковском районе Нижегородской области на 211-м километре автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов 24-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с бензовозом. В результате ДТП водитель и четыре пассажира отечественного автомобиля погибли", — говорится в сообщении.

Водитель бензовоза в ДТП не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавляет пресс-служба.