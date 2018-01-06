Петербуржец заковал в наручники мальчиков, бросавших петарды под автомобиль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который пристегнул наручниками к металлическим перилам двух мальчиков, бросавших петарды под его автомобиль, сообщает в субботу пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в пятницу около 19:00 мск.

"У подъезда одного из домов по Стрельбищенской улице 54-летний сотрудник одного из автотранспортных предприятий города из хулиганских побуждений наручниками пристегнул к металлическим перилам двух мальчиков 10 и 11 лет", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, "после прибытия на место происшествия спецслужб" мужчина освободил несовершеннолетних, открыв наручники своим ключом. Указанный гражданин был задержан прибывшими по вызову родителей сотрудниками полиции, отмечает ведомство.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что видел, как несовершеннолетние бросали петарды под днище его автомобиля. Задержанный был доставлен в отдел полиции для разбирательства", — отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.