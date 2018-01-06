СК Петербурга выяснит обстоятельства смерти 80-летней женщины в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Следователи Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства смерти женщины 1937 года рождения в одной из городских больниц, сообщает пресс-служба управления СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, 80-летняя пациентка скончалась в пятницу в одной из больниц Красносельского района Санкт-Петербурга.

СМИ ранее сообщали, что пожилая женщина была госпитализирована в предынсультном состоянии в городскую больницу № 15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего ", — говорится в сообщении.

Комментарий городского комитета по здравоохранению РИА Новости получить не удалось.