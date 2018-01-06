В мусоросортировочном комплексе в Чебоксарах нашли тело младенца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв – РИА Новости. Тело новорожденного ребенка нашли на территории мусоросортировочного комплекса в Чебоксарах, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу СУ СК по Чувашии.
По информации ведомства, в настоящее время устанавливается, кто причастен к этому преступлению, назначена и проводится медицинская экспертиза.
Пресс-служба МВД по Чувашской республике сообщает, что полиция устанавливает личность женщины, бросившей новорожденного ребенка. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства его (младенца) гибели и личность матери", — говорится в сообщении, где также просят помочь всех, кто располагает какой-либо информацией об этом инциденте.