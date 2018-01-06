В мусоросортировочном комплексе в Чебоксарах нашли тело младенца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв – РИА Новости. Тело новорожденного ребенка нашли на территории мусоросортировочного комплекса в Чебоксарах, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу СУ СК по Чувашии.

"Пятого января в городе Чебоксары на мусоросортировочном комплексе среди бытовых отходов было обнаружено тело младенца. По данному факту следственным отделом по Калининскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время устанавливается, кто причастен к этому преступлению, назначена и проводится медицинская экспертиза.

Пресс-служба МВД по Чувашской республике сообщает, что полиция устанавливает личность женщины, бросившей новорожденного ребенка. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства его (младенца) гибели и личность матери", — говорится в сообщении, где также просят помочь всех, кто располагает какой-либо информацией об этом инциденте.