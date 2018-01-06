На Урале задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Гражданина, требовавшего один миллион рублей и угрожавшего взорвать жилой многоэтажный дом, задержали в Екатеринбурге, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина сделал соответствующий звонок в полицию 30 декабря минувшего года. Его вычислили, задержали и поместили под стражу. Им оказался ранее судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью 42-летний местный житель по прозвищу "Бакса". В отношении него возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение о террористическом акте".

"На Среднем Урале на одного любителя пугать общественность ложными фактами минирования различных объектов стало меньше. Накануне сотрудниками полиции и ФСБ Екатеринбурга задержан "шутник", который по телефону требовал от МВД перевести на его счет миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш", — рассказал Горелых.

Он добавил, что мужчина звонил в полицию из кафе, в котором распивал с товарищами спиртное. Звонок был сделан им с телефона одного из товарищей в момент, когда тот отошел в туалет.