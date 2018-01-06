В Саратове при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

САРАТОВ, 6 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщила в субботу пресс-служба областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу в 21.36 по местному времени (20.36 мск) на улице Рабочая.

"Водитель автомобиля Lifan Solano 22 лет выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz под управлением 55-летней женщины. В результате ДТП оба водителя, а также пассажирки Lifan 29, 28 и 24 лет госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что Lifan является автомобилем такси. Однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку.