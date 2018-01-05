В Югре назвали условия на трассе, где произошло ДТП, близкими к идеальным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 янв — РИА Новости. Условия на участке трассы в Октябрьском районе ХМАО, где в результате ДТП погибли 10 человек, приближены к идеальным, сообщает сайт правительства Югры со ссылкой на региональное управление автомобильных дорог.

В среду вечером на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По данным регионального управления МВД, в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей, самому младшему из которых было менее года. По информации властей, погибшие — жители Сургута, Октябрьского района и Пуровского района Ямала.

В пятницу губернатор Югры Наталья Комарова провела внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве округа. О состоянии трассы, на участке которой произошел инцидент, рассказал руководитель регионального управления автомобильных дорог Константин Гребешок, говорится в сообщении.

"Условия приближены к идеальным. В момент ДТП было —10 градусов, ясно, без осадков. Проезжая часть была обработана и очищена", — сказал представитель дорожного управления, слова которого приводятся на сайте правительства.

По его данным, обследование дорожных условий показало, что "недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии в месте совершения ДТП и подходов к нему не выявлено".

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин также подтвердил, что замечаний к качеству содержания автомобильных дорог не наблюдалось.

"Тем не менее, нами дано поручение органам ГИБДД организовать внеплановую проверку обслуживающего предприятия на предмет содержания дороги, чтобы документально эти вопросы закрепить", — цитирует прокурора сайт правительства.

Ранее по факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. В пятницу в Следственном комитете сообщали, что уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в главное следственное управление СК РФ. В регион для расследования причин случившегося выехала группа опытных следователей из Москвы.