СК возбудил дело после убийства балалаечника Дмитрия Калинина

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения тела балалаечника Дмитрия Калинина.

О том, что ведется расследование по факту смерти мужчины 1976 года рождения, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Москве Юлия Иванова. Однако имя Калинина она не назвала.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет именно об этом музыканте, который также известен как CrazyBalalaika.

Балалаечника нашли мертвым 30 декабря рядом с железнодорожными путями около Хомутовского тупика в столице. На теле были две колото-резаные раны.

Калинин родился 28 февраля 1976 года. Он окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, с 2003 года работал в театре "Русская песня". Стал лауреатом первой премии международного фестиваля юмора и эстрадного искусства "Ялта — Москва транзит 2007". Был участником группы "После 11".

Как пишут СМИ, Калинин известен как первый в России балалаечник, начавший делать собственные электронные обработки известных музыкальных произведений.