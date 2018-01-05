МЧС и власти Петербурга помогли детям из сгоревшего автобуса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС совместно с правительством Санкт-Петербурга оказали всестороннюю помощь школьникам, чьи документы и вещи сгорели в четверг при пожаре в экскурсионном автобусе из Барнаула, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Туристический автобус, который привез на экскурсию ребят из Костромской области и Барнаула, сгорел в четверг в центре Петербурга. Дети приехали в Северную столицу для участия в театральном конкурсе и пробудут здесь до 9 января. Почуяв запах дыма в автобусе, ребята сумели покинуть его салон, который практически моментально выгорел дотла. В огне сгорели их вещи и документы.

"Все службы и ведомства оказывают всестороннюю поддержку и помощь детям и сопровождающим их взрослым. Так, с администрацией гостиницы, где они размещаются, достигнута договоренность о бесплатном питании школьников, чьи денежные средства были уничтожены пожаром. Также был положительно решен вопрос о том, чтобы ребятам в кратчайшие сроки оформили необходимые документы, и они смогли беспрепятственно выехать домой железнодорожным транспортом", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, прорабатывается вопрос проведения для детей экскурсионной программы, куда войдут главные достопримечательности и музеи города. В свою очередь руководство петербургского МЧС пригласило ребят побывать в первом музее пожарного дела в России – на Пожарно-технической выставке имени Б. И. Кончаева на Васильевском острове, которую они посетят в один из дней.