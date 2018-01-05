Уголовное дело о ДТП в ХМАО передано в Главное следственное управление

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Уголовное дело о ДТП в Ханты-Мансийском округе, где погибли 10 человек, передано в главное следственное управление, сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Авария произошла 3 января на 159-м километре автодороги "Ханты-Мансийск — Нягань". Столкнулись Renault Duster и Mazda 6. В результате аварии погибли 10 человек.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в главное следственное управление СК. В регион выехала группа опытных следователей из Москвы", — сказала она.

Ранее на место были направлены криминалисты центрального аппарата.