Власти назвали возможную причину ДТП у платформы "Петровско-Разумовская"

Городской автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Городской автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. ДТП с автобусом у платформы Петровско-Разумовской на севере Москвы, по предварительным данным, произошло после заноса на повороте, из-за чего автобус задел фонарный столб, сообщили РИА Новости в "Мосгортрансе".

В пресс-службе предприятия рассказали, что ДТП с участием автобуса 763-го маршрута произошло в пятницу в 10.25 в районе дома 1б по улице Линии Октябрьской железной дороги.

"По предварительным данным, автобус занесло на повороте, в результате чего он задел мачту городского освещения. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", — рассказали в "Мосгортрансе".