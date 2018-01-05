Пьяный пассажир выстрелил в двух охранников на станции МЦК Лихоборы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пьяный пассажир в четверг ранил из травматического пистолета двух охранников на станции "Лихоборы" Московского центрального кольца (МЦК), он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошёл 4 января в 22.17 по адресу: проезд Черепановых, д. 29, стр. 6.

"Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны МЦК произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего был задержан", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что раненые охранники госпитализированы, идет проверка.