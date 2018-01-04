В тройном ДТП в Югре погибли два человека, еще трое пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв — РИА Новости. В тройном ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, пострадали, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Авария произошла в четверг на 586-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, столкнулись Hyundai Getz, Mitsubishi и ВАЗ-2110.

"В результате ДТП водитель Hyundai и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель и два пассажира Mitsubishi, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося", — заявили в ведомстве.

В официальном штабе правительства региона РИА Новости уточнили, что пострадавших доставили в окружную клиническую больницу Пыть-Яха.

"Как отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья специалисты оценивают как средней тяжести", — отметили в штабе.

В среду в Октябрьском районе ХМАО произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей.