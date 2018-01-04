СК проведет проверку после задержания нетрезвых следователей под Смоленском

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по сюжету СМИ о задержании за рулём нетрезвых сотрудников ведомства в Смоленской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, накануне Нового года на федеральном телевидении вышел сюжет о задержании за рулем нетрезвых сотрудников смоленского следственного управления СК РФ и прокуратуры по Смоленской области, при этом они вели себя вызывающе, ссылаясь на свой социальный статус и место службы.

"На основании материалов СМИ председатель СК РФ поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета провести служебную проверку в отношении должностных лиц следственного управления по Смоленской области, нарушивших профессиональную этику сотрудника Следственного комитета", — сказала Петренко.