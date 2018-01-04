СК проведет проверку после задержания нетрезвых следователей под Смоленском

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по сюжету СМИ о задержании за рулём нетрезвых сотрудников ведомства в Смоленской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На основании материалов СМИ председатель СК РФ поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета провести служебную проверку в отношении должностных лиц следственного управления по Смоленской области, нарушивших профессиональную этику сотрудника Следственного комитета", — сказала Петренко.