Источник сообщил о шести пострадавших в ДТП на Киевском шоссе в Москве

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Шесть человек, в том числе дети, пострадали, по предварительным данным, при столкновении двух легковых автомобилей на Киевском шоссе в новой Москве, за пострадавшими вылетели два медицинских вертолета Московского авиационного центра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Предварительно, в результате ДТП пострадали шесть человек, в числе пострадавших есть дети", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель Московского авиационного центра, ДТП произошло на Киевском шоссе между населенными пунктами Рассудово и Киевский.

К месту ДТП вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра.