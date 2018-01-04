Новосибирские власти подтвердили, что среди погибших при пожаре нет россиян

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Новосибирские власти подтвердили гибель 10 человек при пожаре на обувном цехе, граждан России среди них нет, сообщается на официальном сайте областного правительства.
"В результате возникшего пожара, причины которого выясняются, погибли десять человек. По предварительным данным, граждан РФ среди них нет", — говорится в сообщении региональных властей.
Глава области Андрей Травников распорядился в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение близлежащих жилых домов, отключенное во время пожарных работ. Также он сообщил, что "угрозы для жизни и здоровья жителей этого района Искитима нет". "На данный момент завершается ликвидация очагов возгорания, восстанавливается электроснабжение", – приводятся слова врио губернатора области.
Гражданство погибших пока не уточняется.