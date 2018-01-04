Новосибирские власти подтвердили, что среди погибших при пожаре нет россиян

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Новосибирские власти подтвердили гибель 10 человек при пожаре на обувном цехе, граждан России среди них нет, сообщается на официальном сайте областного правительства.

По данным спасательного ведомства, утром в четверг в поселке Чернореченский Искитимского района горело производственное помещение, в котором располагалось производство обуви. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2 тысячи квадратных метров. Как отмечал источник в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек, в том числе, по предварительным данным, семь граждан Китая, двое — Киргизии и один россиянин.

"В результате возникшего пожара, причины которого выясняются, погибли десять человек. По предварительным данным, граждан РФ среди них нет", — говорится в сообщении региональных властей.

Отмечается, что, по предварительной информации, на предприятии работало около 30 человек — граждане иностранных государств. У предприятия имелись все разрешения для привлечения иностранных рабочих, подчеркивается в сообщении.

Глава области Андрей Травников распорядился в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение близлежащих жилых домов, отключенное во время пожарных работ. Также он сообщил, что "угрозы для жизни и здоровья жителей этого района Искитима нет". "На данный момент завершается ликвидация очагов возгорания, восстанавливается электроснабжение", – приводятся слова врио губернатора области.

Гражданство погибших пока не уточняется.