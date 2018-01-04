Пожар на обувном цехе под Новосибирском потушили

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

НОВОСИБИРСК, 4 янв – РИА Новости. Пожарные поисково-спасательные работы и тушение пожара завершились в цехе по производству обуви в Новосибирской области, где в четверг погибли десять человек, сообщает ГУМЧС по региону.

По данным ГУМЧС, в поселке Чернореченский Искитимского района горело производственное помещение, в котором располагалось производство обуви. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек.

"Пожарные закончили проведение поисково-спасательных работ и действий по ликвидации возгорания на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что сразу же после вызова около 9.00 (5.00 мск) пожарные оперативно выехали на место ЧС, где ангар горел внутри открытым огнем на всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре.

"В связи с большой площадью возгорания, сильным задымлением, конструктивными особенностями здания и информацией о том, что в нем могут находиться люди, руководителем тушения пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности. К месту проведения работ были запрошены дополнительные силы", — рассказали в главке.

Около 12.00 (8.00 мск) распространение огня удалось остановить. Предотвращен переход пожара на соседние жилые и производственные строения. Еще через час было ликвидировано открытое горение. Далее пожарные вели поисково-спасательные работы. Тела погибших были эвакуированы и переданы в судебно-медицинское учреждение.

"Двое граждан КНР, получивших незначительные ожоги конечностей, самостоятельно обратились к врачам и после оказания помощи были отпущены", — добавили в ГУМЧС.

Всего пожар ликвидировали 98 человек и 29 единиц техники. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.