В Иркутской области пять пожаров унесли жизни семи человек

ИРКУТСК, 4 янв – РИА Новости. Пять пожаров в Иркутской области унесли жизни семи человек, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

Сильные морозы, установившиеся в Иркутской области, стали причиной роста числа бытовых пожаров.

По данным ГУМЧС, меньше чем за сутки зарегистрировано более 30 возгораний, 3 и 4 января пожарные выезжали на тушение частных домов 11 раз, надворные постройки горели 14 раз и еще семь раз горели гаражи и автомобили.

"На пяти пожарах зафиксирована гибель семи человек", — говорится в сообщении.

На одном из пожаров в городе Тайшет 4 января, по данным пресс-службы, в частном доме погибли три человека — 59-летняя женщина и двое ее взрослых сыновей. Жертвы также были при возгорании дома в поселке Балаганск, квартиры в городе Братск, гаража в Железногорске и грузового автомобиля в Иркутске.