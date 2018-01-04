Родственникам погибших в ДТП жителей ХМАО выделят деньги на похороны

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв — РИА Новости. Родственникам жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), погибших в среду в ДТП в Октябрьском районе Югры, выделят деньги на организацию похорон, сообщили в пресс-службе департамента общественных и внешних связей региона.

В среду вечером на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По данным регионального управления МВД, в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей, самому младшему из которых было менее года.

По информации департамента, погибшие — жители Сургута, Октябрьского района Югры и Пуровского района Ямала.

"Родственникам югорчан, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия…, планируется оказать единовременную материальную помощь в размере 225 тысяч рублей на организацию похорон. Решением губернатора Югры средства будут выделены из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа", — говорится в сообщении.

Власти ХМАО уточнили, что правительство Ямала, а также администрация Пуровского района и предприятие, где работала одна из погибших, окажут всю необходимую помощь близким погибшей семьи.

"В настоящий момент решается вопрос доставки тел погибших в Калининград, где будет похоронена ямальская семья", — добавили в департаменте Югры.

По информации регионального управления МЧС, в четверг в Нягань и Приобье, ближайшие к месту аварии крупные населенные пункты, прибывают родные и близкие погибших, идет подготовка к проведению опознания, после чего будет принято решение о доставке погибших к местам захоронения. С родственниками погибших работают психологи.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по Югре, на месте продолжают работать криминалисты и следователи, назначен ряд экспертиз.