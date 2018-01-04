В Петербурге сгорел туристический автобус

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В районе Биржевой площади на Стрелке Васильевского острова сгорел туристический автобус.

По данным местных СМИ, автобус полностью сгорел за четырнадцать минут. Транспортное средство было припарковано

Сообщается, что в районе ЧП работали пятнадцать человек и три пожарных расчета. Сведений о пострадавших не поступало.