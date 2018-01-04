В Петербурге сгорел туристический автобус

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В районе Биржевой площади на Стрелке Васильевского острова сгорел туристический автобус.
По данным местных СМИ, автобус полностью сгорел за четырнадцать минут. Транспортное средство было припарковано
Сообщается, что в районе ЧП работали пятнадцать человек и три пожарных расчета. Сведений о пострадавших не поступало.
На стрелке Васильевского острова пассажирский автобус сгорел дотла за 14 минут https://t.co/dwKTnp6Jk5 pic.twitter.com/EGbUrn9KXe— Деловой Петербург (@dprunews) 4 января 2018 г.