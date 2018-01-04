СК подтвердил, что при пожаре на складе под Новосибирском погибли люди

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. При пожаре на фабрике в Новосибирской области есть погибшие, точное число жертв устанавливается, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным ГУМЧС, утром в четверг в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области загорелся цех по производству обуви. По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек, в том числе, по предварительным данным, семь граждан Китая, двое — Киргизии и один россиянин. По предварительным данным прокуратуры, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

"Четвертого января 2018 года произошло возгорание помещений обувной фабрики, расположенных по улице Советской в поселке Чернореченском Искитимского района на площади примерно 2000 квадратных метров. В данных помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления. В результате погибли люди, точное количество жертв пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".