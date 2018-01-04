При пожаре в обувном цехе под Новосибирском погибли десять человек

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

НОВОСИБИРСК, 4 янв – РИА Новости. Десять человек, в том числе иностранцы, погибли в четверг при пожаре в крупном цехе по производству обуви в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области.

По данным ГУМЧС по региону, сообщение о пожаре в помещении, где располагается производство обуви, поступило около 9.00 по местному времени (5.00 мск). Ликвидация пожара велась по повышенному (третьему из пяти возможных) рангу сложности. В тушении были задействованы Искитимский и Бердский пожарно-спасательные гарнизоны.

В главке МЧС отметили, что существенно осложняли работу огнеборцев большое задымление, особенности строения здания ангарного типа, занимающего площадь около двух тысяч квадратных метров, и большое количество горючей продукции внутри здания. Горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, при этом выделялся сильный, токсичный дым. Несколько часов потребовалось для локализации пожара.

Погибли рабочие

Спустя несколько часов работы пожарных на месте происшествия стало известно о первых жертвах трагедии.

По данным источника РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС, при разборе завалов были обнаружены тела сначала восьми погибших работников цеха-склада, а затем количество жертв увеличилось до десяти. При этом практически сразу стало известно, что среди погибших иностранные граждане – Китая и Киргизии.

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сообщил источник в экстренных службах региона.

В прокуратуре Новосибирской области, ссылаясь на предварительные данные, официально подтвердили гибель девяти человек, среди которых есть иностранные граждане.

Пресс-секретарь посольства Киргизии в России Гульбарчын Байымбетова сообщила РИА Новости, что посольство проверяет информацию о двух гражданах страны, по предварительной информации, погибших при пожаре в Новосибирской области.

В пресс-службе посольства Китая в России сообщили РИА Новости, что вопросом погибших при пожаре в Новосибирской области сограждан занимается генконсульство КНР в Екатеринбурге.

На место ЧС оперативно выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Также на месте работает Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев и начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Проверки

Следователи в связи с гибелью людей на пожаре в обувном цехе возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону Михаил Третьяков.

Представитель СК отметил, что данные по количеству погибших появятся после осмотра следователями места происшествия, где пока по-прежнему работают пожарные.

Прокуратура Новосибирской области сообщила о начале проверки соблюдения и контроля местными властями (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий ответственных должностных лиц. По предварительным данным надзорного ведомства, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

Между тем представитель прокуратуры сообщил РИА Новости, что последняя проверка соблюдения миграционного законодательства на обувном предприятии, проводившаяся в феврале 2017 года, не выявила нарушений. При этом собеседник пояснил, что уже в декабре 2017 и январе 2018 года туда прибыло еще более 30 граждан КНР и, соответственно, даже предварительную оценку соблюдения миграционного закона пока давать сложно.

В прокуратуре добавили, что в ходе начавшейся проверки также будет дана оценка соблюдения земельного и строительного законодательства. В частности, будет установлено, когда был введен в эксплуатацию цех по производству обуви, и был ли он открыт легально.

Угрозы населению нет

Густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов в цехе по производству обуви в Новосибирской области, не представляет опасности для населения, сообщило ГУМЧС по региону.

"Наряду с огнеборцами на месте пожара работает лаборатория Роспотребнадзора. Ввиду сильного задымления проведены замеры предельно-допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе. Превышение не зафиксировано. Специалисты отмечают, что угроза отравления для жителей поселка отсутствует", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что в ликвидации возгорания принимают участие 98 человек личного состава, задействовано 29 единиц техники.

По словам начальника главка МЧС Виктора Орлова, предотвращено распространение огня на расположенные рядом производственные строения и здания жилого сектора. Спасатели проводят проливку и разбор конструкций. Проведение работ осложняют погодные условия — температура воздуха в Чернореченском составляет 35 градусов мороза.

В ГУМЧС отметили, что открытое горение было ликвидировано около 13.00 по местному времени (9.00 мск). Согласно одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем, добавили в главке.