РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

При пожаре в обувном цехе под Новосибирском погибли десять человек

Сюжет:
Пожар на складе под Новосибирском (15)
13:3304.01.2018
(обновлено: 14:43 04.01.2018)
1221910
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 4 янв – РИА Новости. Десять человек, в том числе иностранцы, погибли в четверг при пожаре в крупном цехе по производству обуви в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области.

По данным ГУМЧС по региону, сообщение о пожаре в помещении, где располагается производство обуви, поступило около 9.00 по местному времени (5.00 мск). Ликвидация пожара велась по повышенному (третьему из пяти возможных) рангу сложности. В тушении были задействованы Искитимский и Бердский пожарно-спасательные гарнизоны.

В главке МЧС отметили, что существенно осложняли работу огнеборцев большое задымление, особенности строения здания ангарного типа, занимающего площадь около двух тысяч квадратных метров, и большое количество горючей продукции внутри здания. Горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, при этом выделялся сильный, токсичный дым. Несколько часов потребовалось для локализации пожара.

Погибли рабочие

Виктор Орлов - начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области
Источник: число погибших при пожаре под Новосибирском достигло 10 человек
Спустя несколько часов работы пожарных на месте происшествия стало известно о первых жертвах трагедии.

По данным источника РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС, при разборе завалов были обнаружены тела сначала восьми погибших работников цеха-склада, а затем количество жертв увеличилось до десяти. При этом практически сразу стало известно, что среди погибших иностранные граждане – Китая и Киргизии.

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сообщил источник в экстренных службах региона.

В прокуратуре Новосибирской области, ссылаясь на предварительные данные, официально подтвердили гибель девяти человек, среди которых есть иностранные граждане.

Пресс-секретарь посольства Киргизии в России Гульбарчын Байымбетова сообщила РИА Новости, что посольство проверяет информацию о двух гражданах страны, по предварительной информации, погибших при пожаре в Новосибирской области.

В пресс-службе посольства Китая в России сообщили РИА Новости, что вопросом погибших при пожаре в Новосибирской области сограждан занимается генконсульство КНР в Екатеринбурге.

На место ЧС оперативно выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Также на месте работает Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев и начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Проверки

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Густой дым от пожара в обувном цехе под Новосибирском не угрожает населению
Следователи в связи с гибелью людей на пожаре в обувном цехе возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону Михаил Третьяков.

Представитель СК отметил, что данные по количеству погибших появятся после осмотра следователями места происшествия, где пока по-прежнему работают пожарные.

Прокуратура Новосибирской области сообщила о начале проверки соблюдения и контроля местными властями (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий ответственных должностных лиц. По предварительным данным надзорного ведомства, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

Между тем представитель прокуратуры сообщил РИА Новости, что последняя проверка соблюдения миграционного законодательства на обувном предприятии, проводившаяся в феврале 2017 года, не выявила нарушений. При этом собеседник пояснил, что уже в декабре 2017 и январе 2018 года туда прибыло еще более 30 граждан КНР и, соответственно, даже предварительную оценку соблюдения миграционного закона пока давать сложно.

В прокуратуре добавили, что в ходе начавшейся проверки также будет дана оценка соблюдения земельного и строительного законодательства. В частности, будет установлено, когда был введен в эксплуатацию цех по производству обуви, и был ли он открыт легально.

Угрозы населению нет

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Названа причина пожара в обувном цехе под Новосибирском
Густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов в цехе по производству обуви в Новосибирской области, не представляет опасности для населения, сообщило ГУМЧС по региону.

"Наряду с огнеборцами на месте пожара работает лаборатория Роспотребнадзора. Ввиду сильного задымления проведены замеры предельно-допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе. Превышение не зафиксировано. Специалисты отмечают, что угроза отравления для жителей поселка отсутствует", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что в ликвидации возгорания принимают участие 98 человек личного состава, задействовано 29 единиц техники.

По словам начальника главка МЧС Виктора Орлова, предотвращено распространение огня на расположенные рядом производственные строения и здания жилого сектора. Спасатели проводят проливку и разбор конструкций. Проведение работ осложняют погодные условия — температура воздуха в Чернореченском составляет 35 градусов мороза.

В ГУМЧС отметили, что открытое горение было ликвидировано около 13.00 по местному времени (9.00 мск). Согласно одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем, добавили в главке.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© МЧС РФ
Работа спасателей на месте ликвидации пожара в обувном цехе под Новосибирском
Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
RUKAPOMOHI
"В прокуратуре добавили, что в ходе начавшейся проверки также будет дана оценка соблюдения земельного и строительного законодательства. В частности, будет установлено, когда был введен в эксплуатацию цех по производству обуви, и был ли он открыт легально."
А вот после этого у меня только один вопрос. А что, теперь контролирующие органы проверяют и нелегальные производства, и дают им разрешение на продолжение нелегальной деятельности?
14:27
04.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена