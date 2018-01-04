СК направил в Югру криминалистов для помощи в расследовании крупного ДТП

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Криминалисты Следственного комитета РФ направлены в Ханты-Мансийский автономный округ для помощи в расследовании аварии, унесшей жизни 10 человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В среду вечером на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По данным регионального управления МВД, в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей, самому младшему из которых было менее года. По уточненной информации СУСК, по факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина для оказания практической помощи, проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований, установления наиболее полной картины произошедшего ДТП, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей, в Ханты-Мансийский автономный округ направлены опытные криминалисты центрального аппарата СКР", — сказала Петренко.

Она добавила, что причины аварии устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.