Названа причина пожара в обувном цехе под Новосибирском

Пожар на складе под Новосибирском (13)

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в обувном цехе в Искитимском районе Новосибирской области. По данным источников, погибли десять человек.

Пожар ликвидирован

Возгорание произошло в четверг на площади около двух тысяч квадратных метров. По данным областного ГУ МЧС сообщение о пожаре поступило в 09:00 по местному времени (05:00 мск).

Сотрудникам пожарных служб удалось ликвидировать открытое горение, несмотря на сильное задымление и сложности, вызванные особенностью строения здания ангарного типа, ведется разбор завалов и проливка конструкций. Проведение работ осложняется погодными условиями — температура воздуха в Чернореченске составляет 35 градусов мороза.

В новосибирском главке МЧС отметили, что в ликвидации пожара участвуют 90 человек, задействовано 26 единиц техники.

Есть погибшие

По предварительным данным, погибли десять человек. Информация о числе погибших разнится. Следователи отмечают, что точные данные появятся после осмотра места происшествия, пока там работают пожарные.

"Предварительно, среди погибших семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один россиянин", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

От горения синтетических материалов для производства обуви образовался густой черный дым. Эксперты из лаборатории Роспотребнадзора, работающие на месте пожара, замерили концентрацию токсичных веществ в воздухе и не обнаружили превышений. Специалисты утверждают, что задымление не угрожает местному населению.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС РФ Работа спасателей на месте ликвидации пожара в обувном цехе под Новосибирском

Замкнула проводка

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч.3 статьи 216 УК РФ). По предварительным данным прокуратуры, пожар произошел из-за замыкания проводки.

Координирует работу правоохранительных органов на месте ЧП Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев. Ведомство также начало проверку деятельности противопожарного надзора и миграционной службы.

По словам представителя прокуратуры региона, последняя проверка по вопросам миграции на обувном предприятии проводилась в феврале 2017 года — нарушений найдено не было. Собеседник агентства добавил, что в декабре прошлого и в январе нынешнего года туда прибыло еще более 30 китайских граждан.