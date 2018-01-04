Последняя проверка не нашла нарушений по миграции в цехе под Новосибирском

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Последняя проверка соблюдения миграционного законодательства на обувном предприятии в Новосибирской области, где в четверг при пожаре погибли люди, не выявила нарушений, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

По данным ГУМЧС в поселке Чернореченский Искитимского района горит производственное помещение, в котором располагалось производство обуви. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек, прокуратура сообщала предварительно о девяти погибших.

"В феврале 2017 года на предприятии проводилась проверка по вопросам миграции. Каких либо нарушений не было найдено", — сообщил собеседник агентства, пояснив при этом, что уже в декабре 2017 и январе текущего года туда прибыло еще более 30 граждан КНР и, соответственно, даже предварительную оценку соблюдения миграционного закона пока давать сложно.

В прокуратуре добавили, что в ходе начавшейся проверки также будет дана оценка соблюдения земельного и строительного законодательства. В частности, будет установлено, когда был введен в эксплуатацию цех по производству обуви, и был ли он открыт легально.

Как сообщалось, Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев работает на месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов. По предварительным данным прокуратуры, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.