В Кемерове изъяли партию "паленой" водки на 15 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 4 янв — РИА Новости. Полицейские в Кемерове пресекли деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированной водки, из незаконного оборота изъято более 30 тонн алкоголя на сумму свыше 15 миллионов рублей, сообщает в четверг главк МВД по Кемеровской области.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции кузбасского ГУМВД совместно с сотрудниками ГИБДД на выезде из города Кемерово остановили грузовик. Его водитель предоставил полицейским документы, в которых в качестве перевозимого груза числилась тушенка. Однако в фургоне были обнаружены коробки с водкой.

"Оперативники УЭБ и ПК установили, что алкоголь направлялся в один из соседних регионов. В общей сложности полицейские изъяли 40 тысяч бутылок водки известного бренда без маркировки федеральными специальными марками. В ходе дальнейших мероприятий полицейские выяснили, что продукция была произведена в подпольном цехе, расположенном на территории складского помещения на проспекте Кузнецком областного центра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на складе оперативники обнаружили и изъяли технологическое оборудование, сырье для производства водки (более 5 тысяч литров этилового спирта), 1,5 тысячи этикеток на водку различного наименования и 6 тысяч литров суррогатной продукции, разлитой в бутылки без маркировки, а также рулон федеральных специальных марок.

"В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 31 тысячу литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более 15 миллионов рублей", — уточнили в ГУМВД.

Технико-криминалистическая экспертиза изъятых федеральных специальных марок показала, что они являются поддельными. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование", санкции которой предусматривают до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сотрудники полиции и следователи проводят дальнейшие мероприятия, устанавливая каналы поставки и сбыта фальсифицированной спиртосодержащей продукции.