Следователи ищут свидетелей аварии в Югре, унесшей жизни десяти человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв — РИА Новости. Следователи регионального следственного управления СК РФ ищут водителей, которые могли быть свидетелями ДТП в Октябрьском районе ХМАО, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

В среду вечером на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По данным регионального управления МВД, в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей, самому младшему из которых было менее года. По уточненной информации СУСК, по факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

"В целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами аварии: убедительная просьба позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52", — говорится в обращении ведомства.

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Кроме того, в следственном управлении просят водителей, у которых имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая момент ДТП, либо место происшествия в первые минуты после аварии, также позвонить по указанному номеру телефона.

Как пояснили РИА Новости в СУСК, в настоящее время "проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего". В ведомстве подчеркнули, что говорить о версиях случившегося пока рано. Отмечается, что уже назначены судебно-медицинские экспертизы, в данный момент следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.