В Омске водитель, насмерть сбивший отца с ребенком, сдался полиции

НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля Lada Priora, который 2 января в Омске насмерть сбил двух идущих по тротуару пешеходов, сам явился в полицию, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 2 января. Водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по улице 19-я Марьяновская сбил двух пешеходов, следовавших в противоположном ему направлении по тротуару. Сразу после случившегося водитель сбежал с места ДТП, бросив автомобиль. Пешеходы — мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения скончались на месте.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Омска. Вечером 3 января он самостоятельно явился в отдел полиции", — говорится в сообщении.

Следователи полиции возбудили по факту аварии уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водителя поместили в изолятор временного содержания УМВД России по Омску.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза", — уточнили в полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.