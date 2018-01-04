В Приморье при прорыве трубы в санатории пострадали дети и охранник

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, получили ожоги при прорыве трубы отопления в санатории в Приморье, сообщает в четверг краевой главк МЧС РФ.

"В 08.50 (хбр.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение том, что в санатории, расположенном в посёлке Горные Ключи Кировского района, произошёл порыв стояка отопления на втором этаже санаторного корпуса. В результате происшествия пострадали четверо детей, которые получили ожоги нижних конечностей I степени (покраснение)", — говорится в сообщении.

Также при устранении порыва ожоги получил охранник учреждения. Пострадавших для медицинского осмотра направили в Центральную районную больницу, где с ними работают психолог Главного управления МЧС России по Приморскому краю и психолог медицинского учреждения.