В Приморье при столкновении с грузовым поездом погиб водитель легковушки

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Приморье, сообщает ДВЖД.

ДТП произошло 4 декабря в 03.50 мск на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 — Эбергард (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги).

"Водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с третьей секцией локомотива. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, у одного из вагонов поезда сошла колесная пара", — говорится в сообщении.

На месте задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин.

Работает дорожная комиссия. ДТП не повлияло на график движения поездов, сообщает ДВЖД.