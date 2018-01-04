В Приморье при столкновении с грузовым поездом погиб водитель легковушки

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Приморье, сообщает ДВЖД.
"Водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с третьей секцией локомотива. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, у одного из вагонов поезда сошла колесная пара", — говорится в сообщении.
На месте задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин.
Работает дорожная комиссия. ДТП не повлияло на график движения поездов, сообщает ДВЖД.