РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Искусство обмана: самые хитроумные аферы в отечественной истории

08:0004.01.2018
222064
© Orion Pictures Corporation (1988)Кадр из фильма Отпетые мошенникиКадр из фильма Отпетые мошенники
© Orion Pictures Corporation (1988)

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Липовая армия, продажа Эрмитажа и финансовая пирамида XIX века — во все времена авантюристы искали легкие способы быстрой наживы. Причем на удочку мошенников попадались не только люди с низким и средним достатком, но и известные предприниматели и влиятельные государственные чиновники. РИА Новости публикует подборку самых необычных афер, проведенных в Российской империи и Советском Cоюзе.

В списках не значится

Парадоксально, но одна из самых крупных экономических афер советского периода произошла во время Великой Отечественной войны. В 1941-м в городе Калинин (Тверь) дезертировавший с фронта офицер Красной армии Николай Павленко по поддельным документам открыл "Участок военно-строительных работ №5 Калининского фронта" (УВСР-5). Печать из подошвы башмака вырезал его подельник Людвиг Рудниченко.

Николай Павленко
Николай Павленко

Павленко объявил себя командиром строительной части и майором Красной армии. На деньги, полученные по фальшивым бумагам, организация строила дороги и шила одежду. Если банковские служащие начинали что-то подозревать, их подкупали крупной взяткой. Кроме кредитных организаций, Павленко сотрудничал также с военными комендатурами, которые по запросу направляли в УВСР-5 раненых бойцов. После лечения тех подряжали на стройку. К 1945 году штат организации разросся до 300 человек, а бюджет достиг трех миллионов рублей. При этом все контракты выполнялись качественно и в срок.

После войны Павленко расформировал УВСР-5 и основал Управление военного строительства-1 (УВС-1). Глобальная афера вскрылась только в 1952-м. И то случайно. Один из прорабов не получил деньги за работу и обратился в милицию. Во время проверки выяснилось, что в списках министерства обороны СССР ни УВСР-5, ни УВС-1 не значатся. Павленко  задержали в том же году в Кишиневе. К тому времени он уже "дорос" до полковника, а при обыске у него нашли еще и генеральские погоны. Два года спустя суд приговорил главного мошенника к расстрелу, а остальных членов организации — к различным срокам. Интересно, что многие из них даже не знали, что работают в несуществующей части.

Ювелир и психиатр

Известная мошенница Софья Блювштейн по кличке Сонька Золотая Ручка в конце XIX века придумала и реализовала одну из самых невероятных афер. События развернулись в Одессе. Мошенница пришла в ювелирный магазин и сообщила владельцу Карлу фон Мелю, что ее супруг — известный психиатр — хочет сделать подарок любимой жене. Софья выбрала самые дорогие украшения и попросила хозяина лавки лично доставить их в дом врача к назначенному часу. После этого она отправилась к медику и, представившись супругой фон Меля, пожаловалась на психическое расстройство своего мужа, заявив, что тот постоянно твердит о каких-то драгоценностях. Врач выслушал обеспокоенную женщину и согласился осмотреть пациента. Прием удивительным образом совпал со временем доставки украшений.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗаковка Софьи Блювштейн в кандалы. Фото из коллекции А.П. Чехова
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Заковка Софьи Блювштейн в кандалы. Фото из коллекции А.П. Чехова

Блювштейн встретила ювелира на пороге "своего" дома и, взяв заветную коробку, попросила его пройти в кабинет "мужа" для расчета. Ничего не подозревающий фон Мель стал требовать у доктора деньги, однако вместо купюр получил лишь сеанс психотерапии. В итоге взбешенного продавца скрутили приехавшие санитары и увезли его в клинику. Сонька же вместе с драгоценностями к тому времени была уже далеко. Эту историю в 1936-м экранизировали американские кинематографисты. Главную роль в фильме сыграла Марлен Дитрих.

"Ветеран"

Вор-рецидивист Вениамин Вайсман бежал из Вологодской колонии зимой 1944-го. Дерзкий "рывок" на волю стоил бывшему заключенному двух ног, ампутированных из-за обморожения. С основной профессией пришлось завязать, однако предприимчивый Веня сумел грамотно воспользоваться своим увечьем. Он обзавелся липовым удостоверением Героя Советского Союза и двумя Золотыми Звездами, изготовленными фальшивомонетчиками. За два года "ветеран" обошел кабинеты 26 министров. Для каждого чиновника у него была припасена жалобная история — однажды он даже представился однополчанином Василия Сталина. Растроганные госслужащие обычно не отпускали Вайсмана с пустыми руками и подкидывали ему деньжат. Дошло до того, что на приеме в ЦК инвалиду решили подарить квартиру в центре Киева. Так Вениамин перебрался на Украину, однако через несколько лет вновь вернулся в столицу и опять стал наведываться в гости к политикам.

Вениамин Вайсман
Вениамин Вайсман

Это продолжалось до тех пор, пока обман не заподозрили. Вчерашний "ветеран" получил девять лет колонии. Интересно, что после отбытия наказания он пришел в МУР и поклялся завязать с криминальным ремеслом. Оперативники прониклись и устроили его в оренбургский дом инвалидов. Позже благодаря Вайсману им удалось раскрыть крупное мошенничество в этой организации.

Ваня Семь Процентов

Автором первой финансовой пирамиды стал руководитель общественного банка города Скопин Рязанской губернии Иван Рыков еще в XIX веке. Молодой человек предлагал горожанам вклады под очень высокий процент — 7,5. В то время как другие банки давали максимум 3 процента. Чтобы вселить уверенность в будущих клиентов, Рыков публиковал липовые отчеты об отличном состоянии дел кредитной организации. Поначалу скопинцы скептически отнеслись к подобному предложению, однако после того, как немногочисленные вкладчики получили обещанную прибыль, в банк сразу же выстроилась длинная очередь. Вскоре о нем узнали в Москве и Санкт-Петербурге, и на Рязанщину потянулись люди со всех уголков Российской империи. При этом в сети любителей легкой наживы попались многие богатые купцы и ремесленники. 

© Public domain Иван Рыков
© Public domain
Иван Рыков

В городок полились инвестиции — была построена железная дорога, открылось несколько учебных заведений и благотворительных организаций. Никто не задумывался о том, за счет каких средств банк покрывает высокий процент. Сказка продолжалась почти 15 лет, пока банковские долги не достигли рекордных по тем временам сумм. Во время ревизии касса, в которой числилось 13 миллионов рублей, оказалась пуста. Выяснилось, что деньги вкладчиков оседали в кармане Рыкова и его подельников. Афериста признали виновным в мошенничестве и сослали в Сибирь, где через 15 лет он скончался.

Зимний дворец

Многие знакомы с историей аферы по "продаже" Эйфелевой башни, которую провернул чешский мошенник Виктор Люстиг. Однако он не был пионером в этом деле. В конце XIX века русский корнет Николай Савин "продал" американцу… Зимний дворец. Когда Савин стоял в карауле, к нему подошел житель США и на ломаном русском выразил желание приобрести Эрмитаж, чтобы затем разобрать его по частям и отвезти к себе на родину. Находчивый караульный сразу представился владельцем недвижимости и перешел к переговорам о цене. Уже на следующий день были готовы документы с "липовой" гербовой печатью, сделанной обычной монетой. Когда американец передал деньги, во дворце погас свет. Аферист успокоил покупателя, сказав, что с завтрашнего дня счет за электроэнергию будет приходить на имя нового владельца. Сцена была разыграна для того, чтобы иностранец не стал заходить внутрь. В итоге корнет забрал два чемодана денег и скрылся. На следующий день к Зимнему подъехали машины с рабочими, однако демонтировать здание им никто не позволил, поскольку бумага, предъявленная американцем, оказалась обычным долговым обязательством.

Николай Савин
Николай Савин
Комментировать
Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Wstfgl .
Очень занятные истории, спасибо! Вот и верь после подобного людям, которые утверждают "А вот раньше такого не было!"
08:30
04.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена