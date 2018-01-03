Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановили

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв — РИА Новости. Движение на трассе в Октябрьском районе ХМАО, где произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек, восстановлено, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

В среду вечером на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По данным регионального управления МВД, в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей, самому младшему из которых было менее года.

"Движение на автодороге восстановлено", — отметили в МЧС. Ранее в окружном управлении МВД сообщали, что на указанном участке трассы организовано реверсивное движение.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Материалы дела переданы полицией в окружное следственное управление СК РФ. Как заявили в ведомстве, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина следователи и криминалисты под руководством руководителя управления Анвара Ахмедзянова выехали на место аварии, где в настоящее время выясняют обстоятельства и причины случившегося.