Губернатор ХМАО поручила оказать содействие родственникам погибших в ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила оказать содействие родственникам 10 погибших в результате ДТП в Октябрьском районе, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение оказать необходимое содействие родственникам погибших, в проведении следственных мероприятий, а также в решении вопроса по восстановлению движения на дороге", — заявили в окружном правительстве.

Вечером в среду на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По данным регионального управления МВД, в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей, самому младшему из которых было менее года.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Материалы дела переданы полицией в окружное следственное управление СК РФ.