В Уфе из-за пьяного пассажира такси протаранило здание полиции

УФА, 3 янв – РИА Новости. Автомобиль врезался в здание полиции в Уфе из-за неадекватного поведения пассажира такси, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Башкирии.

В интернете появилось видео, как автомобиль марки Nexia въехал в здание полиции Октябрьского района Уфы. На записи видно, что машина повредила стеклянную дверь при входе в здание. Полицейские вытаскивают из машины мужчину, который по виду сильно пьян и говорит, что "сам хотел войти в дежурную часть полиции".

По данным пресс-службы МВД Башкирии, в дежурную часть отдела полиции №6 Уфы обратился водитель такси, который сообщил полицейским, что в его машине на заднем сиденье находится неадекватный пассажир.

"Пока таксист находился в здании полиции, пассажир спустил ручник автомобиля, машина скатилась и въехала в стеклянную парадную здания", — сообщил представитель полиции.

Он отметил, что при инциденте никто не пострадал. Сейчас полиция разбирается в случившемся, после проверки будет принято процессуальное решение.