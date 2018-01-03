Уголовное дело о ДТП в Югре передали в региональное управление СК

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту аварии с десятью жертвами в Ханты-Мансийском автономном округе передали региональному СУ СК России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Такое решение принято в связи с тяжестью наступивших последствий ЧП (гибель несовершеннолетних), произошедшего в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань", — говорится в сообщении ведомства.

На сайте СК отмечается, что ход расследования ДТП "поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России".

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СК организовать выезд следователей и криминалистов на место аварии.

Вечером 3 января на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. Авария унесла жизни десяти человек, среди них четверо детей. В станции скорой помощи Нягани подтвердили эту информацию, добавив, что одной из жертв ДТП стал ребенок, которому не исполнилось и года.

Прокуратура ХМАО проверит состояние дороги на месте инцидента. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП, регулярно очищали и обрабатывали реагентами, гололеда на нем не было.