На участке трассы в Югре после ДТП организовали реверсивное движение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв — РИА Новости. На участке трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" в Октябрьском районе ХМАО, где в среду вечером в ДТП погибли 10 человек, в настоящее время организовано реверсивное движение, сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД.

Столкновение легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей.

"На данном участке трассы в настоящее время организовано реверсивное движение", — отметили в УМВД.

Ранее в МЧС сообщали, что движение на автодороге временно ограничено.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам регионального следственного управления разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и при наличии оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования.