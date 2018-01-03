Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП с 10 жертвами в Югре

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах автомобильной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе, унесшей десять жизней, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли десять человек, в том числе четверо детей", — сказала Петренко.

Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и при наличии оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования.

Вечером в среду на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По данным регионального управления МВД, в результате происшествия погибли десять человек, среди них четверо детей. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.