В Петербурге задержали подозреваемого в телефонном терроризме

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подозреваемый в ложном сообщении о минировании магазина задержан в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать подозреваемого.
"Сотрудники УМВД России по Красносельскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего мужчину", — говорится в сообщении.
В ГУМВД добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.