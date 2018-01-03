В Петербурге задержали подозреваемого в телефонном терроризме

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подозреваемый в ложном сообщении о минировании магазина задержан в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как сообщают правоохранители, 2 января в полицию поступило сообщение о минировании магазина на улице Партизана Германа. Полицейские выехали на место, но ничего опасного не обнаружили.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

"Сотрудники УМВД России по Красносельскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего мужчину", — говорится в сообщении.

В ГУМВД добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.