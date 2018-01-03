В Приморье в результате "встречного" ДТП погибли четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

По данным полиции, 44-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad двигался со стороны Находки в направлении села Лазо. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Chaser под управлением 46-летнего мужчины.

"В результате автоаварии на месте происшествия скончались три человека: водитель и один из пассажиров Nissan Wingroad, мужчины в возрасте 44 и 36 лет, а также водитель Toyota Chaser. Второй пассажир Nissan, 35-летний мужчина, был доставлен бригадой скорой помощи в центральную районную больницу села Владимиро-Александровское. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако жизнь мужчины спасти не удалось", — говорится в сообщении.

На момент ДТП стаж водителя Nissan составил 2 года. В 2017 году его уже привлекали к ответственности по статье "Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения". Стаж вождения водителя Toyota — 6 лет.

По данным полиции, ДТП произошло в светлое время суток, на прямом участке с сухим асфальтом. Идет проверка.