В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири зимой

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Чаще всего пожары в Сибири зимой происходят из-за печей, особенно при растапливании бани в праздники, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Печное отопление в зимний период по статистике является самой распространённой причиной пожаров в жилом секторе. Особенно ситуация обостряется в выходные и праздничные дни, когда люди топят бани, не соблюдая правила пожарной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Сибирского регионального центра МЧС России призывают следить за печами и дымоходами, своевременно чистить и ремонтировать. МЧС предупреждает, что перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см; нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; не оставлять печь без присмотра, топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

"За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи", — сообщает ведомство.

В местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки зданий примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. Также спасатели советуют не сушить на печи вещи и сырые дрова, следить, чтобы мебель и занавески находились не менее, чем в полуметре от массива топящейся печи, не растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.