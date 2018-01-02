В Курганской области завели дело после гибели пяти человек от угарного газа

ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели одного ребенка и четырех взрослых от отравления угарным газом в Курганской области, сообщило во вторник следственное управление СК по региону.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона ранее сообщил, что один ребенок и четверо взрослых погибли вечером 1 января от отравления угарным газом в селе Петропавловское Катайского района.

В СУСК уточнили, что погибший мальчик был 2007 года рождения. В ведомстве добавили, что еще три человека пострадали, двое из них были доставлены в медучреждение Кургана, здоровью третьей пострадавшей, девочки 2004 года рождения, ничего не угрожает.

"По данному факту руководителем следственного управления СК по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, к трагедии привела неисправная работа оборудования газового отопления.

Следователи с участием специалистов АО "Шадринскмежрайгаз" провели осмотр дома и изъяли газовое оборудование, уточняется в сообщении. Как добавили в СУСК, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются родственники погибших и очевидцы.