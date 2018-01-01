В Воронеже проводят проверку после гибели двух человек при пожаре

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двух человек при пожаре в Воронеже, предварительная причина смерти — отравление окисью углерода, сообщила пресс-служба регионального СУСК.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы поступила информация о пожаре на первом этаже жилого дома 20/1 по улице Старых Большевиков в Воронеже. После тушения пожара в квартире на пятом этаже было обнаружено тело 61-летнего мужчины, на лестничном пролете между первым и вторым этажами — тело 53-летней женщины. По предварительным данным, они умерли из-за отравления окисью углерода. Несколько жителей указанного дома доставлены в медучреждения.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка… в рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара", — говорится в сообщении.