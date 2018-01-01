В Воронеже проводят проверку после гибели двух человек при пожаре

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двух человек при пожаре в Воронеже, предварительная причина смерти — отравление окисью углерода, сообщила пресс-служба регионального СУСК.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка… в рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара", — говорится в сообщении.