Источник сообщил о гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Воронеже

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще пять пострадали, по предварительным данным, при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Воронеже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате пожара в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома № 20/1 на улице Старых Большевиков пострадали семь человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе пострадавших есть ребенок. С верхних этажей здания удалось эвакуировать десять человек. В настоящее время пожар ликвидирован. Обстоятельства возгорания уточняются.